Торстен Фрингс возглавит «Дармштадт»

Известный в прошлом футболист Торстен Фрингс является главным кандидатом на пост рулевого «Дармштадта», сообщают в Германии. Предыдущий наставник клуба Норберт Майер был отправлен в отставку 4 декабря, после него команду временно принял Рамон Берндрот, но проиграл все 3 матча в Бундеслиге. «Дармштадт» хочет как можно быстрее найти нового тренера, чтобы уже 3 января он смог начать подготовку команды к матчам.

Фрингс с 2014 по 2016 год трудился в «Вердере», где был помощником главного тренера Виктора Скрипника, пока тот не был уволен в сентябре этого года.