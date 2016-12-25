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Торстен Фрингс возглавит «Дармштадт»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Дармштадт, Фрингс Торстен
Сегодня, 13:42 | Источник: Fussballtransfers.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист Торстен Фрингс является главным кандидатом на пост рулевого «Дармштадта», сообщают в Германии. Предыдущий наставник клуба Норберт Майер был отправлен в отставку 4 декабря, после него команду временно принял Рамон Берндрот, но проиграл все 3 матча в Бундеслиге. «Дармштадт» хочет как можно быстрее найти нового тренера, чтобы уже 3 января он смог начать подготовку команды к матчам.

Фрингс с 2014 по 2016 год трудился в «Вердере», где был помощником главного тренера Виктора Скрипника, пока тот не был уволен в сентябре этого года.

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