Луис Энрике: «Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пока не определился, будет ли он продлевать контракт с каталонцами. Соглашение Энрике истекает грядущим летом. Ранее ходили слухи, что специалист хочет сделать паузу в своей карьере.

«Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Но в этой работе также есть риски и негативные моменты, что нужно учитывать при принятии решения о своем будущем.

Я знаю, что буду работать только в „Барселоне“ и ни в каком другом месте. У меня еще есть время, и клуб всегда примет мою позицию».