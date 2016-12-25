Луис Энрике: «Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира»
Сегодня, 14:06 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пока не определился, будет ли он продлевать контракт с каталонцами. Соглашение Энрике истекает грядущим летом. Ранее ходили слухи, что специалист хочет сделать паузу в своей карьере.
«Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Но в этой работе также есть риски и негативные моменты, что нужно учитывать при принятии решения о своем будущем.
Я знаю, что буду работать только в „Барселоне“ и ни в каком другом месте. У меня еще есть время, и клуб всегда примет мою позицию».
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Модная нынче "пауза" хуже не сделает. "Свежая кровь" пойдет на пользу.
Модная нынче "пауза" хуже не сделает. "Свежая кровь" пойдет на пользу.
Вечнонедовольная бабка вон уже мешок с семечками просыпала))
Вечнонедовольная бабка вон уже мешок с семечками просыпала))
Давно тебя не видел.
Для тебя уже даже жминя другом стал)))
Ты понимаешь что это уже дно?))
Посмотри на новость о зарплате Энрике, там в топе комментарий, где болела Барсы пишет, что он её полностью заслужил, а остальные его лайками поддержали...!))
Впрочем у них всегда так "семь пятниц на неделю" - проиграли Реал Сосьедаду - Энрике физрук, растерзали грозный Эспаньол - Луис капитальный красаучик...!))
Вечнонедовольная бабка вон уже мешок с семечками просыпала))
Модная нынче "пауза" хуже не сделает. "Свежая кровь" пойдет на пользу.