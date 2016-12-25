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Луис Энрике: «Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Энрике Луис
Сегодня, 14:06 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пока не определился, будет ли он продлевать контракт с каталонцами. Соглашение Энрике истекает грядущим летом. Ранее ходили слухи, что специалист хочет сделать паузу в своей карьере.

«Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Но в этой работе также есть риски и негативные моменты, что нужно учитывать при принятии решения о своем будущем.

Я знаю, что буду работать только в „Барселоне“ и ни в каком другом месте. У меня еще есть время, и клуб всегда примет мою позицию».

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