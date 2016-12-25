Моуриньо: «Люблю Boxing Day!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что ему нравятся матчи в Boxing Day.

«Люблю Boxing Day! Знаю, семьи скучают по нам, но они любят нас и понимают, что мы счастливы играть в футбол, давая людям нечто особенное в этот момент, когда практически ни одна страна не может предложить футбол для своих болельщиков.

Boxing Day - очень особенный день, чтобы отработать его и дать людям то, что они любят. Все мы знаем, что Англия влюблена в футбол, Манчестер влюблен в МЮ, и я очень счастлив работать на Boxing Day».