Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Сегодня, 15:09 | Источник: Foxsports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Сиэтла» и сборной США Клинт Демпси рискует больше не появиться на поле. Футболист и так пропустил остаток прошлого сезона из-за проблем с сердцем, но, похоже, что здоровье футболиста не улучшилось.
«Мы не знаем, будет ли вообще Демпси играть в футбол, а если и будет, то на каком уровне и как долго», — сказал менеджер клуба Гарт Лагервей.
Последний раз Демпси появлялся на поле летом. В конце сентября он прекратил тренировки с командой из-за запрета врачей.
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