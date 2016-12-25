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Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Соккер.Ру // США. МЛС 2016, Заграница: игроки, США, Сиэтл Саундерс, Демпси Клинт
Сегодня, 15:09 | Источник: Foxsports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Сиэтла» и сборной США Клинт Демпси рискует больше не появиться на поле. Футболист и так пропустил остаток прошлого сезона из-за проблем с сердцем, но, похоже, что здоровье футболиста не улучшилось.

«Мы не знаем, будет ли вообще Демпси играть в футбол, а если и будет, то на каком уровне и как долго», — сказал менеджер клуба Гарт Лагервей.

Последний раз Демпси появлялся на поле летом. В конце сентября он прекратил тренировки с командой из-за запрета врачей.

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