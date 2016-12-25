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Кавазашвили: «Убивает, что „Спартак“ не может воспитать своего центрального нападающего»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Эменике Эммануэль
Сегодня, 15:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход к «красно-белым» нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике.

«Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для „красно-белых“.

Во всей этой ситуации „убивает“ одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше „красно-белым“ ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу».

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