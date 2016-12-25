Кавазашвили: «Убивает, что „Спартак“ не может воспитать своего центрального нападающего»
Сегодня, 15:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход к «красно-белым» нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике.
«Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для „красно-белых“.
Во всей этой ситуации „убивает“ одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше „красно-белым“ ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Дорогая редакция, уточняйте, о ком речь конкретно идет?
В Спартаке вырос Роман Павлюченко: пришёл за какие-то копейки из Ротора и дорос до уровня АПЛ. Потом были Обуховы, Давыдовы, Низамутдиновы - но это всё не то. Не растут нападающие, хоть убей... ах да, спасибо лимиту за это.
Дорогая редакция, уточняйте, о ком речь конкретно идет?
В Спартаке вырос Роман Павлюченко: пришёл за какие-то копейки из Ротора и дорос до уровня АПЛ. Потом были Обуховы, Давыдовы, Низамутдиновы - но это всё не то. Не растут нападающие, хоть убей... ах да, спасибо лимиту за это.
Почему же убивает? Все нормально, все по плану))
P.S.Лимит отменяйте - будет результат!
Анзор Амберкович рассуждает как в былые времена.....где родился там и пригодился.....когда игрок мог всю карьеру играть за один клуб......
Голландия и Португалия тоннами взращивают молодых и талантливых чисто на продажу...
В любом клубе может появиться самородок....но 95 % что он уйдёт из команды.....ибо материально-финансовые запросы постоянно растут по мере улучшения игры.....
Времена меняются...и уже смешно слышать такие слова как "предатель","изменник","перевёртыш".........
Любой 6-летний мальчишка в условном Урале мечтает играть за Барсу или Реал ....и то что на пути к мечте он сменит 5-6 клубов не является косяком......
А Спартак никогда и не был "клубом-фермой" ,таким как Бенфика,Аякс и пр.....
И тем более Федун....которому всегда проще подобрать что плохо лежит чем воспитывать на перспективу.......
Фланговый защитник !
"Шорт-лист" качественных нападающих для сборной должен состоять из 5-7 имён.
А у нас и расширенный список будет содержать не больше 5.
Толковых нападающих можно по пальцам одной руки пересчитать: Кержаков (Зенит), Павлюченко (Спартак), Смолов (Урал/Краснодар), Дзюба (Спартак/Зенит). Занавес.
Выходит, полноценно только Зенит и Спартак нападающих взращивали (и то Павлюченко наш из Ротора).
И что не маловажно - и что почему-то ты не упоминаешь- и Погребняк и Дзюба до перехода в Зенит раскрылись по-полной не в Спартаке.
Дзюба - это как разбитая посуда. Его уход "на счастье" для Спартака.
Хорошая сказка.
Дзюба просто иуда и таким останется.
Имя этой пустоты ни когда не будет в истории Спартака.
отдохни немного!
Сейчас контракт всему голова
Дорогая редакция, уточняйте, о ком речь конкретно идет?
В Спартаке вырос Роман Павлюченко: пришёл за какие-то копейки из Ротора и дорос до уровня АПЛ. Потом были Обуховы, Давыдовы, Низамутдиновы - но это всё не то. Не растут нападающие, хоть убей... ах да, спасибо лимиту за это.