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Джеррард: «Каррагер - лучший игрок „Ливерпуля“, с которым я играл»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Ливерпуль, Каррагер Джейми, Джеррард Стивен, Суарес Луис, Торрес Фернандо, Оуэн Майкл
Сегодня, 15:59 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард вспомнил о его лучших партнерах по мерсисайдскому клубу.

«Лучшим игроком, с которым я играл в „Ливерпуле“, считаю Каррагера. С ним я чувствовал, что мы в безопасности. Всегда знал, что он находится за спиной и, в случае чего, сможет прикрыть тыл. Он настоящий лидер. Я не из тех, кто много кричит на поле, обычно я даю указания только соседним игрокам, но Карра мог серьезно и очень громко на кого-то прикрикнуть. Я всегда чувствовал себя лучше, когда он был в защите, потому что с ним у нас было больше шансов на успех.

Из тех, кто потрясал своей игрой, назову Торреса и Суареса. Они часто на поле делали такое, что просто в голове не укладывалось. Нравилось играть и с Оуэном из-за его мобильности. Когда он выходил впереди, я всегда знал, что могу помочь ему и команде точным пасом».

Месяц назад Джеррард повесил бутсы на гвоздь.

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