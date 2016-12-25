Джеррард: «Каррагер - лучший игрок „Ливерпуля“, с которым я играл»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард вспомнил о его лучших партнерах по мерсисайдскому клубу.

«Лучшим игроком, с которым я играл в „Ливерпуле“, считаю Каррагера. С ним я чувствовал, что мы в безопасности. Всегда знал, что он находится за спиной и, в случае чего, сможет прикрыть тыл. Он настоящий лидер. Я не из тех, кто много кричит на поле, обычно я даю указания только соседним игрокам, но Карра мог серьезно и очень громко на кого-то прикрикнуть. Я всегда чувствовал себя лучше, когда он был в защите, потому что с ним у нас было больше шансов на успех.

Из тех, кто потрясал своей игрой, назову Торреса и Суареса. Они часто на поле делали такое, что просто в голове не укладывалось. Нравилось играть и с Оуэном из-за его мобильности. Когда он выходил впереди, я всегда знал, что могу помочь ему и команде точным пасом».

Месяц назад Джеррард повесил бутсы на гвоздь.