«Челси» поспорит с «Ливерпулем» за Харта
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Торино, Харт Джо
Сегодня, 16:11 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Следующим летом в Англии ожидается настоящая рубка за голкипера «Торино» Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». Как сообщалось ранее, в услугах вратаря заинтересован «Ливерпуль», у которого на последнем рубеже пока все очень нестабильно. Кроме того, в борьбу за Харта включится «Челси», если голкипер «синих» Тибо Куртуа перейдет в «Реал». В свою очередь, «Торино» тоже хочет сохранить англичанина у себя.
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Продастся с потрохами за деньги мадридских бабушек)
Челси вратари ни к чему, и если же вдруг Куртуа всё же покинет нас вопреки своим словам, то есть Бегович, такого же уровня кипер, как и Харт.