«Челси» поспорит с «Ливерпулем» за Харта

Следующим летом в Англии ожидается настоящая рубка за голкипера «Торино» Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». Как сообщалось ранее, в услугах вратаря заинтересован «Ливерпуль», у которого на последнем рубеже пока все очень нестабильно. Кроме того, в борьбу за Харта включится «Челси», если голкипер «синих» Тибо Куртуа перейдет в «Реал». В свою очередь, «Торино» тоже хочет сохранить англичанина у себя.