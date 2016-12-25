Пирло намерен стать тренером в будущем
Сегодня, 17:14 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло признался, что хотел играть в «Реале» или «Барселоне», а также поделился планами на будущее:
«Я жалею лишь о том, что не поиграл за „Реал“ или „Барселону“.
В 2010 году я мог перейти в „Реал“, многие футболисты уговаривали меня. Однако у меня был действующий контракт с „Миланом“, я ничего не мог проделать.
Мое будущее? Я останусь в футболе, ведь это все, что я умею в жизни. Футбол - моя жизнь. Стану тренером или что-то вроде того».
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