Пирло намерен стать тренером в будущем

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло признался, что хотел играть в «Реале» или «Барселоне», а также поделился планами на будущее:

«Я жалею лишь о том, что не поиграл за „Реал“ или „Барселону“.

В 2010 году я мог перейти в „Реал“, многие футболисты уговаривали меня. Однако у меня был действующий контракт с „Миланом“, я ничего не мог проделать.

Мое будущее? Я останусь в футболе, ведь это все, что я умею в жизни. Футбол - моя жизнь. Стану тренером или что-то вроде того».