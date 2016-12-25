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Кверквелия может перейти в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Рубин, Кверквелия Соломон
Сегодня, 17:22 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации источника, «железнодорожники» уже ведут переговоры с казанским клубом на предмет возможного перехода 24-летнего футболиста.

Напомним, что ранее агент игрока заявил, что его клиент, который не входит в планы «Рубина», с вероятностью в 99% сменит клубную прописку.

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