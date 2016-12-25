Кверквелия может перейти в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации источника, «железнодорожники» уже ведут переговоры с казанским клубом на предмет возможного перехода 24-летнего футболиста.

Напомним, что ранее агент игрока заявил, что его клиент, который не входит в планы «Рубина», с вероятностью в 99% сменит клубную прописку.