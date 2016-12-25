Ди Мария может перебраться в китайскую Суперлигу
Сегодня, 17:36 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь
Жорже Мендеш - агент полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, ведет переговоры с рядом китайских клубов относительно возможного перехода его клиента в тамошнюю Суперлигу.
Аргентинец, проводящий крайне неубедительный сезон, по слухам, несчастлив в Париже и готов сменить клубную прописку.
Существует вероятность, что Ди Мария может последовать примеру своего бывшего одноклубника Эсекьеля Лавесси, который летом перебрался в Поднебесную, где выступает за местный «Хебей» и является самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Жаль, что его туда не зовут (
А от Димы не ожидал.. надеюсь, что эт всего лишь слух.
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