Ди Мария может перебраться в китайскую Суперлигу

Жорже Мендеш - агент полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, ведет переговоры с рядом китайских клубов относительно возможного перехода его клиента в тамошнюю Суперлигу.

Аргентинец, проводящий крайне неубедительный сезон, по слухам, несчастлив в Париже и готов сменить клубную прописку.

Существует вероятность, что Ди Мария может последовать примеру своего бывшего одноклубника Эсекьеля Лавесси, который летом перебрался в Поднебесную, где выступает за местный «Хебей» и является самым высокооплачиваемым игроком в мире.