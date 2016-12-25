Гвардиола: «Между лидерами и аутсайдерами Премьер-Лиги совсем небольшая разница»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что был удивлен конкурентоспособностью аутсайдеров Премьер-Лиги:

«За короткий период работы в Англии я усвоил, что между первыми 10 командами Премьер-Лиги и последними совсем небольшая разница.

Именно поэтому здесь так тяжело побеждать. Здесь не приходится ждать легких игр, будь они домашними или выездными».