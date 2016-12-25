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Гвардиола: «Между лидерами и аутсайдерами Премьер-Лиги совсем небольшая разница»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 17:46 | Источник: Itv.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что был удивлен конкурентоспособностью аутсайдеров Премьер-Лиги:

«За короткий период работы в Англии я усвоил, что между первыми 10 командами Премьер-Лиги и последними совсем небольшая разница.

Именно поэтому здесь так тяжело побеждать. Здесь не приходится ждать легких игр, будь они домашними или выездными».

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