Миллер: «„Зенит“ может спокойно существовать и развиваться без „Газпрома“»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал понять, что «Зенит» способен окупать себя без спонсорских денег:

«Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов „Зенита“ сейчас ежегодно более 85 млн долларов в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам финансового фэйр-плей УЕФА, и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

Также надо отметить то, что действительно финансовая составляющая на сегодняшний день такова, что по доходам клуб абсолютно может спокойно существовать и развиваться без „Газпрома“. Мы создали вот эту основу, определенный базис для дальнейшего развития клуба, клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и без сомнения это хорошая основа для дальнейшего развития клуба.

Меня радуют успехи „Зенита“ на европейской арене, клуб широко известен сегодня за рубежом. В 2006 году „Зенит“ в рейтинге УЕФА занимал 60-е место. За 10 лет – 45 позиций вверх, и мы уже уверенно в течении трех последних сезонов входим в 15 ведущих клубов Европы по рейтингу УЕФА, а наши конкуренты по чемпионату ЦСКА и „Спартак“ далеко позади „Зенита“, ЦСКА на 49-м месте, а „Спартак“ на 100-м».