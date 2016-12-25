Миллер: «„Зенит“ может спокойно существовать и развиваться без „Газпрома“»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал понять, что «Зенит» способен окупать себя без спонсорских денег:
«Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов „Зенита“ сейчас ежегодно более 85 млн долларов в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам финансового фэйр-плей УЕФА, и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.
Также надо отметить то, что действительно финансовая составляющая на сегодняшний день такова, что по доходам клуб абсолютно может спокойно существовать и развиваться без „Газпрома“. Мы создали вот эту основу, определенный базис для дальнейшего развития клуба, клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и без сомнения это хорошая основа для дальнейшего развития клуба.
Меня радуют успехи „Зенита“ на европейской арене, клуб широко известен сегодня за рубежом. В 2006 году „Зенит“ в рейтинге УЕФА занимал 60-е место. За 10 лет – 45 позиций вверх, и мы уже уверенно в течении трех последних сезонов входим в 15 ведущих клубов Европы по рейтингу УЕФА, а наши конкуренты по чемпионату ЦСКА и „Спартак“ далеко позади „Зенита“, ЦСКА на 49-м месте, а „Спартак“ на 100-м».
Или войдите через
1995г. 13 место в Первом дивизионе.
типичный матч сезона: Зенит - Металлург (Липецк) 0:1. 100 зрителей.
1995г. 13 место в Первом дивизионе.
типичный матч сезона: Зенит - Металлург (Липецк) 0:1. 100 зрителей.
или уже глорство погубило?
2 Зенит самый евро-титулованный клуб в России, обладатель кубка и супер кубка УЕФА (у ЦСКА только кубок УЕФА, а спартачек даже квалификационные раунды не проходит)
3 Продажа Зенитом Халка в Китай за 55 миллионов евро является самой рекордной для РФС
Ой - ой! С каких Это фуёфф Лёха!?
Тебе фанаты цска лайкают за то, что ты за тот же клуб болеешь. А через пару минут пишут комментарий о том, какой же Еременко редиска, что так подвёл свой клуб и заработал глупую дисквалификацию. Почти уверен, что так и было!
Ты не смотришь,ради интереса,кто тебе лайкает?