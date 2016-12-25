Эвра предложил помощь сирийцам

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра накануне католического Рождества на своей странице в сети Instagram разместил пост, в котором призвал общественность помочь жертвам военного конфликта в Сирии, а также предложил нуждающимся в помощи сирийцам связаться с ним в данной социальной сети:

«Вместо того чтобы поздравлять вас с Рождеством, я желаю вам помнить о людях, страдающих в Сирии, и вдохновить вас на то, чтобы вы сделали подарок, который может помочь другим. Мы все равны на этой земле и обязаны помогать друг другу. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему».