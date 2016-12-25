«Ювентус» предложит «Реалу» 60 млн евро за Крооса
Сегодня, 18:42 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса».
По информации источника, «бьянконери» готовы предложить «сливочным» за хавбека 60 млн евро. В качестве альтернативы туринский клуб рассматривает хавбека ПСЖ Марко Верратти и полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой и готов отпустить в обратном направлении хавбека Хамеса Родригеса.
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Саша Цауня не намного хуже Крооса. За миллионов 8 евро отдадим!
Итальянцам лучше Вератти выдергивать...
на худой конец Ракетотитича))