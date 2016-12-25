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«Ювентус» предложит «Реалу» 60 млн евро за Крооса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Реал, Кроос Тони
Сегодня, 18:42 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса».

По информации источника, «бьянконери» готовы предложить «сливочным» за хавбека 60 млн евро. В качестве альтернативы туринский клуб рассматривает хавбека ПСЖ Марко Верратти и полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой и готов отпустить в обратном направлении хавбека Хамеса Родригеса.

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