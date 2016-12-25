«Ювентус» предложит «Реалу» 60 млн евро за Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса».

По информации источника, «бьянконери» готовы предложить «сливочным» за хавбека 60 млн евро. В качестве альтернативы туринский клуб рассматривает хавбека ПСЖ Марко Верратти и полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой и готов отпустить в обратном направлении хавбека Хамеса Родригеса.