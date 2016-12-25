Промес отмечал Рождество в компании Депая
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Ман Юнайтед, Промес Квинси, Депай Мемфис
Сегодня, 18:56 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил Рождество в компании вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.
Лидер «красно-белых» на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию, на которой Квинси с Депаем и другими людьми отмечает Рождество:
«Это был отличный рождественский завтрак в компании замечательных людей».
Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Депаю, который зимой, как ожидается, сменит клубную прописку.
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Дошло наконец то в каком болоте сидит.
Хотя заполучить такого игрока в Россию будет очень сложно. С финансами Эвертона, Ромы и Порту конечно Спартаку не сравниться(