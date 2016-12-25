Промес отмечал Рождество в компании Депая

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил Рождество в компании вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Лидер «красно-белых» на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию, на которой Квинси с Депаем и другими людьми отмечает Рождество:

«Это был отличный рождественский завтрак в компании замечательных людей».

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Депаю, который зимой, как ожидается, сменит клубную прописку.