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Промес отмечал Рождество в компании Депая

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Ман Юнайтед, Промес Квинси, Депай Мемфис
Сегодня, 18:56 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил Рождество в компании вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Лидер «красно-белых» на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию, на которой Квинси с Депаем и другими людьми отмечает Рождество:

«Это был отличный рождественский завтрак в компании замечательных людей».

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Депаю, который зимой, как ожидается, сменит клубную прописку.

 

« Had a nice X-mas brunch with these wonderful people » #QP10 #M7 🎄 🔴⚪️!

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

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