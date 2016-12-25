Каррагер: «Лаллана - лучший английский игрок в Премьер-Лиге»
Сегодня, 19:34 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает хавбека «красных» Адама Лаллану лучшим английским футболистом прямо сейчас:
«Мане и Лаллана демонстрируют свою стабильность, класс и прогресс, которого они добились за последние 12 месяцев.
Мане играет невероятно, а Лаллана на данный момент - лучший английский игрок Премьер-Лиги».
Другие материалы по теме:
18:27 Видео Эвра предложил помощь сирийцам 8
11:40 Клопп хочет выиграть АПЛ 48
Или войдите через