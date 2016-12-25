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Каррагер: «Лаллана - лучший английский игрок в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Каррагер Джейми, Лаллана Адам
Сегодня, 19:34 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает хавбека «красных» Адама Лаллану лучшим английским футболистом прямо сейчас:

«Мане и Лаллана демонстрируют свою стабильность, класс и прогресс, которого они добились за последние 12 месяцев.

Мане играет невероятно, а Лаллана на данный момент - лучший английский игрок Премьер-Лиги».

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