Энрике: «Отставание от „Реала“? „Барселона“ способна исправить это»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что его команду не устраивает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, потому клуб будет бороться за победу в чемпионате:

«Думаю, мы способны исправить сложившуюся ситуацию. Нас ожидает вызов. Мы отстаем от „Реала“ на 6 очков, посмотрим, сможем ли мы выправить эту ситуацию.

„Барселона“ - команда, которой необходимы большие вызовы. И хотя мы выиграли большое количество титулов за последние годы, победы никогда не давались нам легко».