Рейтинг@Mail.ru

Энрике: «Отставание от „Реала“? „Барселона“ способна исправить это»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Энрике Луис
Вчера, 20:12 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что его команду не устраивает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, потому клуб будет бороться за победу в чемпионате:

«Думаю, мы способны исправить сложившуюся ситуацию. Нас ожидает вызов. Мы отстаем от „Реала“ на 6 очков, посмотрим, сможем ли мы выправить эту ситуацию.

„Барселона“ - команда, которой необходимы большие вызовы. И хотя мы выиграли большое количество титулов за последние годы, победы никогда не давались нам легко».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:34, редактировал Сегодня 01:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:10
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:48
ответ пользователю Tramaldo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 21:55
, чтобы видеть комментарии
  5
Вчера 21:46
, чтобы видеть комментарии
  5
Вчера 21:13
ответ пользователю киэнджин (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 21:12
ответ пользователю ПрогульщиК (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:11
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 21:11
Показать
Немного троллинга
  5
Вчера 21:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:44
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 20:44
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:41
ответ пользователю жменя семечек (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 20:39
ответ пользователю жменя семечек (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 20:35
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 20:33
ответ пользователю Oleg-7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:30, редактировал 25.12.2016, 20:32
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 20:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 20:24
Показать
Немного троллинга
  5
Вчера 20:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:23, редактировал 25.12.2016, 20:32
Показать
Немного троллинга
  10
Вчера 20:23, редактировал 25.12.2016, 20:23
ответ пользователю Alex12357 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 20:22
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 20:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:15
, чтобы видеть комментарии
  10
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:49 Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире» 5
Вчера
23:52 Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть» 8
22:28 Крауч: «Однажды сфотографировался с Роналдо. Он понятия не имел, кто я такой» 15
21:48 Роналдиньо: «Знаю, что в „Барселоне“ восхищаются Коутиньо» 10
21:09 Диего Коста: «С Рамосом и Пепе у нас всегда были замечательные дуэли» 10
20:46 Педро: «Конте заставил игроков „Челси“ поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу» 8
20:23 Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“» 106
19:34 Каррагер: «Лаллана - лучший английский игрок в Премьер-Лиге» 8
18:27 Видео Эвра предложил помощь сирийцам 13
17:55 Карраско: «Это был отличный год для „Атлетико“» 4
все материалы по этой теме
Турниры