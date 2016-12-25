Энрике: «Отставание от „Реала“? „Барселона“ способна исправить это»
Вчера, 20:12 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что его команду не устраивает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, потому клуб будет бороться за победу в чемпионате:
«Думаю, мы способны исправить сложившуюся ситуацию. Нас ожидает вызов. Мы отстаем от „Реала“ на 6 очков, посмотрим, сможем ли мы выправить эту ситуацию.
„Барселона“ - команда, которой необходимы большие вызовы. И хотя мы выиграли большое количество титулов за последние годы, победы никогда не давались нам легко».
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Привет, Костя!))
Бэйла нет, дайвер опять травму получил
Добрый вам вечер!
и заткнись уже епт...
но прискорбно пропала свежесть
столько болтает в последнее время.. поверил в себя походу
забыл кажется как в Роме занимал 7 место и увольняли как собаку...
тут пришёл на всё готовое и разгавкался, где уже есть игра и такие классные игроки собраны