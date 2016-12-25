Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“»

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что «Золотой мяч» не является для него самоцелью:

«Конечно, я бы хотел в будущем получить „Золотой мяч“, но я не умру, если не выиграю его. Я играю в футбол не ради этой награды.

„Золотой мяч“ вручается лишь одному футболисту. Сейчас лучшим игроком в мире является Месси, и мы все уважаем его. Играть с ним в одной команде - большая честь для меня».