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Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Неймар
Вчера, 20:23 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что «Золотой мяч» не является для него самоцелью:

«Конечно, я бы хотел в будущем получить „Золотой мяч“, но я не умру, если не выиграю его. Я играю в футбол не ради этой награды.

„Золотой мяч“ вручается лишь одному футболисту. Сейчас лучшим игроком в мире является Месси, и мы все уважаем его. Играть с ним в одной команде - большая честь для меня».

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