Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“»
Вчера, 20:23 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что «Золотой мяч» не является для него самоцелью:
«Конечно, я бы хотел в будущем получить „Золотой мяч“, но я не умру, если не выиграю его. Я играю в футбол не ради этой награды.
„Золотой мяч“ вручается лишь одному футболисту. Сейчас лучшим игроком в мире является Месси, и мы все уважаем его. Играть с ним в одной команде - большая честь для меня».
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Я не являюсь поклонником Роналду и "Реала". Это я неоднократно уже озвучивал. Если ваше восприятие мира сводится к тому, что те, кто не за Месси, являются "глорами Роналду", то мы по-разному мир футбольный воспринимаем.
Когда я говорю о Роналду или О Месси, то я выражаю лично своё отношение к каждому из этих футболистов. Я лично являюсь поклонником Ван Бастена, Р.Баджо и Зидана.
И ещё у меня вопрос - если моё мнение, мнение Князя или Жмени и всех других, кто не разделяет вашу точку зрения по Месси, кажется недостойным внимания, то зачем вы нам пишите? Игнорируйте нас и все дела. Я вот лично никому из вас свои сообщения не адресовываю - я общаюсь только с теми, кто мне интересен.
Это футбольный сайт, с возможностью высказывания собственного мнения. Вы высказываете своё мнение, я своё. Не нравится вам моё мнение - игнорируйте меня, не тратьте своё время. А я уж постараюсь это пережить :)
Хоть посмотреть что за Месси такой.......
Все хвалят...
Успеха в футбольной карьере Неймару!
Paolo Cesare Maldini
Сегодня 22:09
С глорами "Барселоны" бесполезно говорить, за ними нужно просто со стороны наблюдать и стараться сильно не смеяться :)
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Вот что делает пиар с мозгами и восприятием обычных людей
Зато Криш принц Марокко.
А то что он пиарится на горе чужих - это пофиг.
То как он якобы жертвовал костный мозг ребенку на операцию (что оказалось фейком)
Как он якобы пожертвовал 7 млн жертвам в Непале (пока президент не сказал сам, что это бред)
Как он якобы пожертвовал деньги Шапекоэнсе, что так же опровергли.
И все это на фоне Золотых мячей. У человека нет ничего святого.
Куда там Месси до него, ведь он не дарит футболки, а дает по 12 млн евро тому же Шапекоэнсе, и не афиширует об этом даже.
Он ежегодно молча перечисляет миллионы в Юнесеф
Конечно же, разве достоин уважения женатый человек с двумя детьми, на фоне публично признанного (тут цензура будет).
Ведь он не подарил футболку на камеру, чтобы повыпендриваться на весь мир
Как бы фаны Роналду не возмущались, но кумир их на сегодня сдал окончательно.