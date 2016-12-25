«Спартаку» нужен Йоветич, «Интер» просит за игрока 15 млн евро

«Спартак» продолжает проявлять интерес к нападающему «Интера» Стевану Йоветичу.

Сообщается, что видеть черногорца в своей команде лично хочет главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

По информации источника, «нерадзурри» намерены выручить с продажи 27-летнего футболиста 15 млн евро.

Напомним, что на форварда также претендуют «Фиорентина», «Сампдория» и «Дженоа».