«Спартаку» нужен Йоветич, «Интер» просит за игрока 15 млн евро
Вчера, 20:33 | Источник: europacalcio.it | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» продолжает проявлять интерес к нападающему «Интера» Стевану Йоветичу.
Сообщается, что видеть черногорца в своей команде лично хочет главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.
По информации источника, «нерадзурри» намерены выручить с продажи 27-летнего футболиста 15 млн евро.
Напомним, что на форварда также претендуют «Фиорентина», «Сампдория» и «Дженоа».
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Тяжело будет клубу из России без титулов и трофеев конкурировать с грандами))
Тяжело будет клубу из России без титулов и трофеев конкурировать с грандами))
Эменике,Адриано,Йоветич,Самедов,Манджукич,Промес,Зе Луиш.....ну а Макееву то с Ещенко в защите что делать....по кругу бегать ?? создавая видимость численности защитников ???? )))))
Я тебе сам на него могу ответить,тебя забанили,так как посчитали слово "умалишенный"-оскорблением.
Впринципе,меня так же банят,когда я подбираю к этому слово синонимы и называю этими словами спартачей.
ну сам знаешь рифму))
--
Спартачи, там вроде Широков настроился в Футбол вернуться. -- Ну так возьмите и проплатите ему лечение, как обычно! Ваш стиль.
Какой-то спартач -- вдруг начинает нормальным людям указывать, что им делать.
Жаль людей и их родственников.
https://www.youtube.com/watch?v=Sfht-YNHDDI
Лучше ОДИН 25 ЛЯМНЫЙ ДЕПАЙ, чем игрочишки вроде манджукичей, адриан всяких и тем подобных. и в центр обороны Джикию!