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«Спартаку» нужен Йоветич, «Интер» просит за игрока 15 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Интер, Йоветич Стеван
Вчера, 20:33 | Источник: europacalcio.it | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» продолжает проявлять интерес к нападающему «Интера» Стевану Йоветичу.

Сообщается, что видеть черногорца в своей команде лично хочет главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

По информации источника, «нерадзурри» намерены выручить с продажи 27-летнего футболиста 15 млн евро.

Напомним, что на форварда также претендуют «Фиорентина», «Сампдория» и «Дженоа».

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