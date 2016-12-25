Рейтинг@Mail.ru

Педро: «Конте заставил игроков „Челси“ поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио , Педро
Вчера, 20:46 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Челси» Педро удивлен тому, как быстро главный тренер «синих» Антонио Конте поставил игру команде и начал добиваться с ней результатов:

«Конте очень, очень хорош. За свою карьеру я работал с многими классными специалистами, такими как Хосеп Гвардиола и Висенте дель Боске. Но в Конте меня очень удивило то, как быстро он сумел исправить положение клуба.

Он вселил веру в каждого игрока, а после мы стали побеждать. Он заставил нас доверять друг другу и поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу.

Все произошло очень быстро. Мы стали играть очень хорошо, наше взаимное доверие растет,  оно очень помогает нам».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 22:39
ответ пользователю The Frei (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:30
ответ пользователю Взрыватель Пуканов (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:11
ответ пользователю Взрыватель Пуканов (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 21:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:49 Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире» 4
Вчера
23:52 Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть» 8
22:28 Крауч: «Однажды сфотографировался с Роналдо. Он понятия не имел, кто я такой» 15
21:48 Роналдиньо: «Знаю, что в „Барселоне“ восхищаются Коутиньо» 10
21:09 Диего Коста: «С Рамосом и Пепе у нас всегда были замечательные дуэли» 10
20:23 Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“» 105
20:12 Энрике: «Отставание от „Реала“? „Барселона“ способна исправить это» 34
19:34 Каррагер: «Лаллана - лучший английский игрок в Премьер-Лиге» 8
18:27 Видео Эвра предложил помощь сирийцам 13
17:55 Карраско: «Это был отличный год для „Атлетико“» 4
все материалы по этой теме
Турниры