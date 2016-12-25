Педро: «Конте заставил игроков „Челси“ поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу»

Вингер «Челси» Педро удивлен тому, как быстро главный тренер «синих» Антонио Конте поставил игру команде и начал добиваться с ней результатов:

«Конте очень, очень хорош. За свою карьеру я работал с многими классными специалистами, такими как Хосеп Гвардиола и Висенте дель Боске. Но в Конте меня очень удивило то, как быстро он сумел исправить положение клуба.

Он вселил веру в каждого игрока, а после мы стали побеждать. Он заставил нас доверять друг другу и поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу.

Все произошло очень быстро. Мы стали играть очень хорошо, наше взаимное доверие растет, оно очень помогает нам».