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Агент: «Интерес к Берише проявляют многие клубы РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Бериша Бернард
Вчера, 20:56 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь

Шкумбин Кормемети - агент полузащитника «Анжи» Бернарда Бериши, рассказал об интересе к его клиенту ряда клубов:

«Верна ли информация о возможном переходе Бериши в „Зенит“? Могу сказать, что к игроку проявляют интерес много клубов РФПЛ. Также со мной связывались две команды из чемпионата Италии, но пока я не могу сказать ничего конкретного. Любому клубу, который хочет заполучить Бернарда, нужно сначала обратиться к „Анжи“.

Готов ли „Анжи“ расстаться с ним, если клуб хочет сменить вектор развития? Честно говоря, ничего не знаю об этом. Вопрос о дальнейшем развитии клуба тоже лучше адресовать руководству».

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