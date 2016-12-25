Агент: «Интерес к Берише проявляют многие клубы РФПЛ»

Шкумбин Кормемети - агент полузащитника «Анжи» Бернарда Бериши, рассказал об интересе к его клиенту ряда клубов:

«Верна ли информация о возможном переходе Бериши в „Зенит“? Могу сказать, что к игроку проявляют интерес много клубов РФПЛ. Также со мной связывались две команды из чемпионата Италии, но пока я не могу сказать ничего конкретного. Любому клубу, который хочет заполучить Бернарда, нужно сначала обратиться к „Анжи“.

Готов ли „Анжи“ расстаться с ним, если клуб хочет сменить вектор развития? Честно говоря, ничего не знаю об этом. Вопрос о дальнейшем развитии клуба тоже лучше адресовать руководству».