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Тухель и игроки дортмундской «Боруссии» посетили детскую больницу

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Боруссия Д
Вчера, 21:20 | Источник: Твиттер Бундеслиги | Редакция: Антон Белюсь

Футболисты дортмундской «Боруссии» во главе с главным тренером команды Томасом Тухелем провели ежегодную благотворительную акцию, посетив одну из местных детских больниц.

Во время своего визита «шмели» дарили детям подарки, общались и фотографировались с ними, а также раздавали автографы.

Ранее подобную акцию провели футболисты и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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