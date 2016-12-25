Тухель и игроки дортмундской «Боруссии» посетили детскую больницу

Футболисты дортмундской «Боруссии» во главе с главным тренером команды Томасом Тухелем провели ежегодную благотворительную акцию, посетив одну из местных детских больниц.

Во время своего визита «шмели» дарили детям подарки, общались и фотографировались с ними, а также раздавали автографы.

Ранее подобную акцию провели футболисты и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.