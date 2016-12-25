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Хави вызван в сборную Каталонии

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2016, Заграница: игроки, Каталония, Тунис, Хави
Вчера, 21:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави вызван в сборную Каталонии на товарищеский матч против национальной команды Туниса, который состоится 28 декабря.

Напомним, что Каталония не является аффилированным членом ФИФА или УЕФА, поэтому ее сборная не принимает участия в чемпионатах мира или Европы. Вместо этого каталонцы, основное население испанской провинции Каталония, являются испанскими гражданами и имеют право играть за сборную Испании, за которую в свое время и выступал Хави.

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