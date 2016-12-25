Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави вызван в сборную Каталонии на товарищеский матч против национальной команды Туниса, который состоится 28 декабря.

Напомним, что Каталония не является аффилированным членом ФИФА или УЕФА, поэтому ее сборная не принимает участия в чемпионатах мира или Европы. Вместо этого каталонцы, основное население испанской провинции Каталония, являются испанскими гражданами и имеют право играть за сборную Испании, за которую в свое время и выступал Хави.