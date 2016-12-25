«Спартак» заплатит «Милану» за переход Луиса Адриано 4 млн евро

Итальянские СМИ утверждают, что переход нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» во время ближайшего трансферного окна - вопрос решенный.

Сообщается, что клубы уже уладили детали сделки, а «красно-белые» согласовали контракт с самим игроком.

По информации источника, 29-летний бразилец будет зарабатывать в «Спартаке» 4.5 млн евро в год, а сумма трансфера составит 4 млн евро.

Ожидается, что в начале января о сделке будет объявлено официально.