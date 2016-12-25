«Спартак» заплатит «Милану» за переход Луиса Адриано 4 млн евро
Вчера, 21:58 | Источник: webcalcio.net | Редакция: Антон Белюсь
Итальянские СМИ утверждают, что переход нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» во время ближайшего трансферного окна - вопрос решенный.
Сообщается, что клубы уже уладили детали сделки, а «красно-белые» согласовали контракт с самим игроком.
По информации источника, 29-летний бразилец будет зарабатывать в «Спартаке» 4.5 млн евро в год, а сумма трансфера составит 4 млн евро.
Ожидается, что в начале января о сделке будет объявлено официально.
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Почти как у Халка з/п,а отрабатывать как толстяк Адриано не в состоянии.
Готов ли Зе Луишь заплатить 5 млн Милану,чтоб сделка сорвалась ????
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Рублей,само собой..........картриджи за 6,5 тысяч долларов у нас в стране теперь только Луис Адриано позволить может....
https://www.youtube.com/watch?v=gbA9BYVIXGc&t=514s
Значит ждём новых Побед и очков в турнирной таблице у наших земляков фк "Спартак"
Напомнило мне мой принтер (подарили в прошлом году).....достался нахаляву а картриджи к нему стоят 6,5 тысяч рублей....отсюда,вещь не то чтобы бесполезная,но не окупаемая точно........
пс...кто знает тот поймет.....нордшеланд
В основном составе по хорошему 4 позиции заменить надо)
Что про запас говорить.