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«Спартак» заплатит «Милану» за переход Луиса Адриано 4 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Милан, Спартак М, Адриано Луис
Вчера, 21:58 | Источник: webcalcio.net | Редакция: Антон Белюсь

Итальянские СМИ утверждают, что переход нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» во время ближайшего трансферного окна - вопрос решенный.

Сообщается, что клубы уже уладили детали сделки, а «красно-белые» согласовали контракт с самим игроком.

По информации источника, 29-летний бразилец будет зарабатывать в «Спартаке» 4.5 млн евро в год, а сумма трансфера составит 4 млн евро.

Ожидается, что в начале января о сделке будет объявлено официально.

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