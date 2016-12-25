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«Вест Хэм» поспорит с «Севильей» за нападающего сборной Аргентины Пратто

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Атлетико Минейро, Пратто Лукас
Вчера, 22:08 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Атлетико Минейро» и сборной Аргентины Лукас Пратто попал в сферу трансферных интересов «Вест Хэма».

Напомним, что 28-летнего футболиста также хотят видеть в «Севилье».

Стоит отметить, что контракт Пратто с бразильским клубом рассчитан до декабря 2018 года.

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