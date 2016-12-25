Щербаченко: «Лучший полузащитник года в России - Глушаков, простой парень из Миллерово»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Щербаченко Федор , Глушаков Денис
Вчера, 22:18 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Мордовии» Федор Щербаченко считает капитана «Спартака» Дениса Глушакова лучшим полузащитником России в уходящем году:
«Сейчас подводят итоги года. Называются лучшие игроки чемпионата по амплуа. Сегодня прочитал, что кто-то считает Витселя лучшим полузащитником, кто-то - Вернблума. Но бельгиец скоро уедет, и все о нем забудут, а швед - довольно жесткий и прямолинейный футболист.
Мой вариант - спартаковец Глушаков. Простой парень из Миллерово. Вспомните, сколько он решающих голов забил в этом сезоне! Да каких! На загляденье! Денис - наше российское достояние, его надо беречь. Он настоящий капитан, который ведет за собой партнеров».
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Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причём играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для армейцев, Вернблум весь год отыграл прилично!
Витселю что-то мешает играть на прежнем уровне, ждет "нового вызова"...наверное.