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Щербаченко: «Лучший полузащитник года в России - Глушаков, простой парень из Миллерово»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Щербаченко Федор , Глушаков Денис
Вчера, 22:18 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Мордовии» Федор Щербаченко считает капитана «Спартака» Дениса Глушакова лучшим полузащитником России в уходящем году:

«Сейчас подводят итоги года. Называются лучшие игроки чемпионата по амплуа. Сегодня прочитал, что кто-то считает Витселя лучшим полузащитником, кто-то - Вернблума. Но бельгиец скоро уедет, и все о нем забудут, а швед - довольно жесткий и прямолинейный футболист. 

Мой вариант - спартаковец Глушаков. Простой парень из Миллерово. Вспомните, сколько он решающих голов забил в этом сезоне! Да каких! На загляденье! Денис - наше российское достояние, его надо беречь. Он настоящий капитан, который ведет за собой партнеров».

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