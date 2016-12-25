Щербаченко: «Лучший полузащитник года в России - Глушаков, простой парень из Миллерово»

Бывший наставник «Мордовии» Федор Щербаченко считает капитана «Спартака» Дениса Глушакова лучшим полузащитником России в уходящем году:

«Сейчас подводят итоги года. Называются лучшие игроки чемпионата по амплуа. Сегодня прочитал, что кто-то считает Витселя лучшим полузащитником, кто-то - Вернблума. Но бельгиец скоро уедет, и все о нем забудут, а швед - довольно жесткий и прямолинейный футболист.

Мой вариант - спартаковец Глушаков. Простой парень из Миллерово. Вспомните, сколько он решающих голов забил в этом сезоне! Да каких! На загляденье! Денис - наше российское достояние, его надо беречь. Он настоящий капитан, который ведет за собой партнеров».