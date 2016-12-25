Ван Гинкел может вернуться в ПСВ

Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел, судя по всему, продолжит карьеру в ПСВ.

По информации источника, голландский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 5 млн фунтов.

Добавим, что ван Гинкел перешел в «Челси» из ПСВ в 2013 году, но так и не смог закрепиться в основной обойме игроков «синих». В этом сезоне хавбек ни разу не появлялся на поле в матчах первой команды.