Ван Гинкел может вернуться в ПСВ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, ПСВ, ван Гинкел Марко
Вчера, 23:31 | Источник: omroepbrabant.nl | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел, судя по всему, продолжит карьеру в ПСВ.
По информации источника, голландский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 5 млн фунтов.
Добавим, что ван Гинкел перешел в «Челси» из ПСВ в 2013 году, но так и не смог закрепиться в основной обойме игроков «синих». В этом сезоне хавбек ни разу не появлялся на поле в матчах первой команды.
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