Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Шанхай СИПГ, Де Брюйне Кевин, Оскар
Вчера, 23:52 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Патрик Де Костер - агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, заявил, что не советовал бы своему клиенту перебираться в Китай, находясь в расцвете сил:
«Если Кевину поступит предложение из Китая, то я не посоветую ему соглашаться. Деньги - это одно. Но важно любить свою работу.
Это может быть интересно для возрастных игроков, которые могут там хорошо заработать.
Если бы я был агентом Оскара, не уверен, что посоветовал бы ему такой переход. Он рискует скатиться в пропасть.
С другой стороны, после четырех лет пребывания в пропасти на его банковском счете окажется 160 млн, может, это не так уж и плохо».
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да и еще. Любой из ВАС свою работу бросит, если в Китае предложат делать тоже самое, причем не напрягаться больше чем щас. а зарплату предложат в 5-10 раз больше.
Давайте тока не пишите мне что отказались бы от 300 тыщ ради своих 30. Себя обманывайте. Меня не надо)
Сколько перепадёт агенту Оскара с этих 160-ти млн......
Согласен с ним в одном из сказанного - "Но важно любить свою работу."
Но одно дело её любить за 25 млн за 4 года...
И другое дело её любить за 160 млн за 4 года...