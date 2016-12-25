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Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Шанхай СИПГ, Де Брюйне Кевин, Оскар
Вчера, 23:52 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Патрик Де Костер - агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, заявил, что не советовал бы своему клиенту перебираться в Китай, находясь в расцвете сил:

«Если Кевину поступит предложение из Китая, то я не посоветую ему соглашаться. Деньги - это одно. Но важно любить свою работу.

Это может быть интересно для возрастных игроков, которые могут там хорошо заработать.

Если бы я был агентом Оскара, не уверен, что посоветовал бы ему такой переход. Он рискует скатиться в пропасть.

С другой стороны, после четырех лет пребывания в пропасти на его банковском счете окажется 160 млн, может, это не так уж и плохо».

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