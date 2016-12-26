15-летний форвард «Дженоа» - на радаре у «Ювентуса», «Милана» и «Интера»

Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри, который накануне стал самым молодым игроком за 79 лет, принявшим участие в матче чемпионата Италии, приковал к себе внимание трех китов кальчо - «Ювентуса», «Милана» и «Интера».

Сообщается, что данные клубы пристально наблюдают за 15-летним футболистом, которого президент «грифонов» уже успел окрестить «Генуэзским Месси».