15-летний форвард «Дженоа» - на радаре у «Ювентуса», «Милана» и «Интера»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Ювентус, Интер, Милан, Пеллегри Пьетро
Сегодня, 00:03 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри, который накануне стал самым молодым игроком за 79 лет, принявшим участие в матче чемпионата Италии, приковал к себе внимание трех китов кальчо - «Ювентуса», «Милана» и «Интера».
Сообщается, что данные клубы пристально наблюдают за 15-летним футболистом, которого президент «грифонов» уже успел окрестить «Генуэзским Месси».
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