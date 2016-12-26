Линделеф уже выбрал себе игровой номер в МЮ

По информации британской прессы, защитник «Бенфики» Виктор Линделеф станет первым приобретением «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что клубы очень близки к согласованию трансфера 22-летнего футболиста. Речь идет о сумме в 38 млн фунтов.

По слухам, игрок уже выбрал, под каким номером он будет выступать за «красных дьяволов». Ожидается, что это будет номер «2».