Линделеф уже выбрал себе игровой номер в МЮ
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Бенфика, Линделеф Виктор
Сегодня, 00:27 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, защитник «Бенфики» Виктор Линделеф станет первым приобретением «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.
Сообщается, что клубы очень близки к согласованию трансфера 22-летнего футболиста. Речь идет о сумме в 38 млн фунтов.
По слухам, игрок уже выбрал, под каким номером он будет выступать за «красных дьяволов». Ожидается, что это будет номер «2».
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