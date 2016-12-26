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Колосков: «Переизбрание Мутко на должность президента РФС - самое хорошее в 2016 году»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Колосков Вячеслав, Мутко Виталий
Сегодня, 00:37 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что 2016 год подарил футбольной России мало поводов для радости:

«Что было самым хорошим в уходящем году? Хм… Дай бог памяти. Прожили год, и вспомнить нечего. Может быть, переизбрание Мутко на должность президента РФС? Да, пожалуй. Такой вот положительный факт. Висел большой долг, была неразбериха и напряженность между клубами и РФС, лигами и РФС. Это беспокоило. С приходом Виталия Леонтьевича ситуация нормализовалась: стали интенсивно выплачиваться долги, появились новые спонсоры, субъекты футбола наладили взаимодействие с головной организацией. Это позитив».

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