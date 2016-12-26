Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире»
Сегодня, 00:49 | Источник: Itv.com | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Челси» Педро заявил, что английская Премьер-Лига является сильнейшей лигой в мире:
«В Премьер-Лиге тяжело играть. Она отличается от Ла Лиги. В „Барселоне“ побеждать в большинстве матчей - норма, порой победы даются слишком легко.
АПЛ - более конкурентоспособная лига, поэтому 11 побед подряд здесь - значительное достижение.
Рекорд же составляет 14 побед кряду, так? Нам осталось лишь 3 победы до него, но будет тяжело. „Борнмут“ - хорошая команда. Установить новый рекорд - хорошая цель.
Я бы хотел выиграть АПЛ, ведь это сильнейшая лига в мире. Думаю, победа в чемпионате положительно скажется на моей карьере».
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сила ЛА-ЛИГИ - в защите игроков судьями, техничные ребята процветают там. С введением видеоповторов и резком снижении симуляции ло лига нивелируется до серии А.