Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире»

Вингер «Челси» Педро заявил, что английская Премьер-Лига является сильнейшей лигой в мире:

«В Премьер-Лиге тяжело играть. Она отличается от Ла Лиги. В „Барселоне“ побеждать в большинстве матчей - норма, порой победы даются слишком легко.

АПЛ - более конкурентоспособная лига, поэтому 11 побед подряд здесь - значительное достижение.

Рекорд же составляет 14 побед кряду, так? Нам осталось лишь 3 победы до него, но будет тяжело. „Борнмут“ - хорошая команда. Установить новый рекорд - хорошая цель.

Я бы хотел выиграть АПЛ, ведь это сильнейшая лига в мире. Думаю, победа в чемпионате положительно скажется на моей карьере».