Рейтинг@Mail.ru

Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Педро
Сегодня, 00:49 | Источник: Itv.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Челси» Педро заявил, что английская Премьер-Лига является сильнейшей лигой в мире:

«В Премьер-Лиге тяжело играть. Она отличается от Ла Лиги. В „Барселоне“ побеждать в большинстве матчей - норма, порой победы даются слишком легко.

АПЛ - более конкурентоспособная лига, поэтому 11 побед подряд здесь - значительное достижение.

Рекорд же составляет 14 побед кряду, так? Нам осталось лишь 3 победы до него, но будет тяжело. „Борнмут“ - хорошая команда. Установить новый рекорд - хорошая цель.

Я бы хотел выиграть АПЛ, ведь это сильнейшая лига в мире. Думаю, победа в чемпионате положительно скажется на моей карьере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:11, редактировал Сегодня 02:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:46
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:52 Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть» 8
22:28 Крауч: «Однажды сфотографировался с Роналдо. Он понятия не имел, кто я такой» 15
21:48 Роналдиньо: «Знаю, что в „Барселоне“ восхищаются Коутиньо» 10
21:09 Диего Коста: «С Рамосом и Пепе у нас всегда были замечательные дуэли» 10
20:46 Педро: «Конте заставил игроков „Челси“ поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу» 8
20:23 Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“» 106
20:12 Энрике: «Отставание от „Реала“? „Барселона“ способна исправить это» 34
19:34 Каррагер: «Лаллана - лучший английский игрок в Премьер-Лиге» 8
18:27 Видео Эвра предложил помощь сирийцам 13
17:55 Карраско: «Это был отличный год для „Атлетико“» 4
все материалы по этой теме
Турниры