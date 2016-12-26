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Диего Коста: «В отношениях с Моуриньо я совершил ряд ошибок»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Моуриньо Жозе , Коста Диего
Сегодня, 08:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Челси» Диего Коста рассказал о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.

«Работа с Моуриньо – это привилегия для любого игрока. Мы хорошо проработали с ним годы, кроме последнего. Результаты оказались не лучшими, что-то не получалось. У всего есть хорошая и плохая сторона. У нас были хорошие отношения. Он давал нам свободу, много общался с игроками. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершил ряд ошибок, не принимая во внимание любовь и уважение с его стороны».

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