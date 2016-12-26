Диего Коста: «В отношениях с Моуриньо я совершил ряд ошибок»

Нападающий «Челси» Диего Коста рассказал о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.

«Работа с Моуриньо – это привилегия для любого игрока. Мы хорошо проработали с ним годы, кроме последнего. Результаты оказались не лучшими, что-то не получалось. У всего есть хорошая и плохая сторона. У нас были хорошие отношения. Он давал нам свободу, много общался с игроками. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершил ряд ошибок, не принимая во внимание любовь и уважение с его стороны».