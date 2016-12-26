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«Марсель» и «Лион» претендуют на Фальке

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Лион, Торино, Фальке Яго
Сегодня, 08:34 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Торино» Яго Фальке может оказаться во Франции. 26-летний форвард, права на которого принадлежат «Роме», попал в сферу интересов «Марселя» и «Лиона». Клубы попытаются купить его в январе. В нынешнем сезоне в Серии А Фальке забил восемь мячей.

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