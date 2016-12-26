«Марсель» и «Лион» претендуют на Фальке

Нападающий «Торино» Яго Фальке может оказаться во Франции. 26-летний форвард, права на которого принадлежат «Роме», попал в сферу интересов «Марселя» и «Лиона». Клубы попытаются купить его в январе. В нынешнем сезоне в Серии А Фальке забил восемь мячей.