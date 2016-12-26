«Ювентус» нацелился на Браими

Полузащитник «Порту» Ясин Браими может оказаться в Италии. Интерес к 26-летнему алжирцу проявляет «Ювентус», который готов побороться за него с другими клубами. Контракт Браими с «Порту» рассчитан до 2019 года, а сумма отступных за него составляет 60 млн евро.