«Ювентус» нацелился на Браими
Сегодня, 09:36 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Порту» Ясин Браими может оказаться в Италии. Интерес к 26-летнему алжирцу проявляет «Ювентус», который готов побороться за него с другими клубами. Контракт Браими с «Порту» рассчитан до 2019 года, а сумма отступных за него составляет 60 млн евро.
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