Рейтинг@Mail.ru

Джикия: «Никакими данными о предложении „Спартака“ не владею»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий
Сегодня, 09:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».

«Пока я игрок „Амкара“, никакими данными о предложениях не владею. Во вторник еду встречаться со своим представителем Вадимом Шпиневым. Во вторник, 27 декабря, и будет вся информация. До этого дня – пауза, спокойно отдыхаю.

Мечты у меня нет, есть цель, но это слишком личное. Попасть в „Милан“? Это тоже неплохой вариант. Правда ли, что я болельщик „Спартака“? Нет, но слежу за всеми футбольными командами.

Гражданство не менял, у меня один, российский паспорт, здесь я ходил в школу и занимался футболом. Не имею никакого отношения в плане футбольного образования к Грузии. С людьми из грузинской федерации футбола я общался, но это беседы не о смене гражданства. Просто там есть знакомые и друзья».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:18
ответ пользователю Супервайзер (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:05
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 11:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:49
ответ пользователю зенито питербургер (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:43
ответ пользователю leopit (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 11:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:40, редактировал Сегодня 11:42
ответ пользователю leopit (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:33
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 11:24
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:19
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 11:07
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 11:06
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 11:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:44
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 10:41
ответ пользователю Иван Котовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:23
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 10:12
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 10:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:10
ответ пользователю Красно-Белый Братец (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 10:07
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 10:06
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 09:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:53
, чтобы видеть комментарии
  13
Сегодня 09:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:50 Слухи Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар» 0
12:51 Слухи Кирилл Погребняк интересен «Зениту» 23
12:00 Слухи «Спартаку» интересен Ачерби 40
11:49 Геркус: «Позиция не поменялась - Самедов стоит 5 млн евро» 20
11:46 Траоре проведёт вторую часть сезона в ЦСКА, если не состоится переход в «Малагу» 18
09:54 Слухи Фото «Ливерпуль» снова нацелился на Промеса 61
Вчера
21:58 Слухи «Спартак» заплатит «Милану» за переход Луиса Адриано 4 млн евро 91
20:33 Слухи «Спартаку» нужен Йоветич, «Интер» просит за игрока 15 млн евро 71
17:22 Слухи Кверквелия может перейти в «Локомотив» 11
12:56 Шляхтин: «Диалог с „Зенитом“ по Цаллагову действительно ведется» 19
все материалы по этой теме
Турниры