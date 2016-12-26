Джикия: «Никакими данными о предложении „Спартака“ не владею»

Защитник «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».

«Пока я игрок „Амкара“, никакими данными о предложениях не владею. Во вторник еду встречаться со своим представителем Вадимом Шпиневым. Во вторник, 27 декабря, и будет вся информация. До этого дня – пауза, спокойно отдыхаю.

Мечты у меня нет, есть цель, но это слишком личное. Попасть в „Милан“? Это тоже неплохой вариант. Правда ли, что я болельщик „Спартака“? Нет, но слежу за всеми футбольными командами.

Гражданство не менял, у меня один, российский паспорт, здесь я ходил в школу и занимался футболом. Не имею никакого отношения в плане футбольного образования к Грузии. С людьми из грузинской федерации футбола я общался, но это беседы не о смене гражданства. Просто там есть знакомые и друзья».