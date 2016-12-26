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«Ливерпуль» снова нацелился на Промеса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ливерпуль, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 09:54 | Источник: Mirror.co.uk | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Сергей Иванов

«Ливерпуль» вернулся к идее подписания полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. «Красные» не смогли приобрести у «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, который перешел в ПСЖ, поэтому нацелились на поиск альтернатив. В качестве основного варианта рассматривается Промес. Стоимость покупки Промеса может составить 20 млн фунтов стерлингов. Такую сумму «Ливерпуль» готов заплатить, хотя «Спартак» не хочет отпускать одного из своих лидеров.

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