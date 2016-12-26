«Ливерпуль» снова нацелился на Промеса
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ливерпуль, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 09:54 | Источник: Mirror.co.uk | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Сергей Иванов
«Ливерпуль» вернулся к идее подписания полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. «Красные» не смогли приобрести у «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, который перешел в ПСЖ, поэтому нацелились на поиск альтернатив. В качестве основного варианта рассматривается Промес. Стоимость покупки Промеса может составить 20 млн фунтов стерлингов. Такую сумму «Ливерпуль» готов заплатить, хотя «Спартак» не хочет отпускать одного из своих лидеров.
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А ЕСЛИ НЕ ПРОДАСТ, ТО ВООБЩЕ НИ С ЧЕМ ОСТАНЕТСЯ !!!!
БУГАГАГГАА
А ЕСЛИ НЕ ПРОДАСТ, ТО ВООБЩЕ НИ С ЧЕМ ОСТАНЕТСЯ !!!!
БУГАГАГГАА
Это не может не радовать!!
Это не может не радовать!!
Извините ефрейтор, генералом вам не стать.
А то ишь замахнулся - полуфинал ЛЧ. Вам бы из квалификационных выйти - да там же опять 1-18 будет )))
Никогда не забуду полуфинал ЛЧ Зенит-Дандолк.Европейские гранды были достойны друг друга,но питерцам повезло больше.Что поделаешь-удача любит отважных!
Кстати, любитель свинины - насчет твоего бреда. 10кк - это для Спартака копейки? Хотя с учетом того, что он получает немногим более 3кк - копейки )))
Разве только в китай за баблом,они же и в зэнит переходили ради бабла!!!!
Что там говорит Положение о РФПЛ? Датут ли золотую медаль со Спартаком, если уйдет зимой?
И Что там говорит Положение о АФПЛ? Датут ли золотую медаль с Ливерпулем, если придет зимой?
Дзынь.
Мули нацеливаться?
Они ещё за санкции ответят.
Хочет уехать-пусть едет.Против воли идти нельзя.
Хочет нам помочь-пусть помогает.
Сейчас такая ситуация...Каррера попросит Мутко купить-купят.