«Ливерпуль» снова нацелился на Промеса

«Ливерпуль» вернулся к идее подписания полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. «Красные» не смогли приобрести у «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, который перешел в ПСЖ, поэтому нацелились на поиск альтернатив. В качестве основного варианта рассматривается Промес. Стоимость покупки Промеса может составить 20 млн фунтов стерлингов. Такую сумму «Ливерпуль» готов заплатить, хотя «Спартак» не хочет отпускать одного из своих лидеров.