Самба: «В российских клубах трудно сохранять идеальный вес»
Сегодня, 09:58 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Панатинаикоса» Кристофер Самба, игравший в России за «Анжи» и «Динамо», отметил, что ему нравилась российская кухня.
«Еда в России — просто супер, улет! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Ее, аутентичную русскую еду, я как раз нечасто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…
Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят».
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