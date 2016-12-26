«Тигрес» в пятый раз стал чемпионом Мексики
Сегодня, 10:43 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Тигрес» с французским нападающим Андре-Пьером Жиньяком в составе стал чемпионом Мексики в 2016 году. В финальном противостоянии с «Америкой» оба матча закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти успех отпраздновал «Тигрес» - 3:0. Для команды это пятое чемпионство в истории. В прошлом году «Тигрес» также стал обладателем титула.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Время открывать подарки! «Соккер.ру» вспоминает самые важные события в «Боксинг Дэй»: первый матч в истории, голевое безумие 1963-го и последнюю победу сэра Алекса.
Вчера
Александр Чистяков
Чемпионаты мира выигрывали команды восьми стран, а еще четыре сборных добирались до финалов и останавливались в шаге от трофея. Их истории заинтересовали «Соккер.ру».
08:38 Видео Ибрагимович лёг на снег в одних трусах 31
24 декабря 2016
13:14 Фото Дракслер выбрал игровой номер в ПСЖ 12
Или войдите через
они обыграют газпроект минимум 50:0!!!!!!