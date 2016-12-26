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«Тигрес» в пятый раз стал чемпионом Мексики

Соккер.Ру // Заграница: события, Тигрес УАНЛ, Америка
Сегодня, 10:43 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Тигрес» с французским нападающим Андре-Пьером Жиньяком в составе стал чемпионом Мексики в 2016 году. В финальном противостоянии с «Америкой» оба матча закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти успех отпраздновал «Тигрес» - 3:0. Для команды это пятое чемпионство в истории. В прошлом году «Тигрес» также стал обладателем титула.

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