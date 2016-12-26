«Тигрес» в пятый раз стал чемпионом Мексики

«Тигрес» с французским нападающим Андре-Пьером Жиньяком в составе стал чемпионом Мексики в 2016 году. В финальном противостоянии с «Америкой» оба матча закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти успех отпраздновал «Тигрес» - 3:0. Для команды это пятое чемпионство в истории. В прошлом году «Тигрес» также стал обладателем титула.