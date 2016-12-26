Мавуба: «Прежний тренер „Лилля“ раздражал меня»

Полузащитник «Лилля» Рио Мавуба раскритиковал предыдущего тренера команды Фредерика Антонетти, до отставки которого команда едва не оказалась в зоне вылета.

«Иногда его отношение раздражало и было унизительным. Он игнорировал меня, хотя я был капитаном. Я никогда не возмущался и выполнял установки тренера, слушал его. У него было свое видение, а мне не удавалось вернуть себе место в составе».