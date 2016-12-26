Селезнёв переходит в «Карабюкспор»
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Шахтер Дн, Карабюкспор, Селезнев Евгений
Сегодня, 10:55 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Сергей Иванов
Украинский нападающий Евгений Селезнев, разорвавший контракт с «Шахтером», продолжит карьеру в Турции. Донецкий клуб сообщил о переходе форварда в «Карабюкспор». Детали контракта воспитанника «горняков» с турецким клубом не уточняются.
Другие материалы по теме:
24 декабря 2016
14:32 Официально Фото Дракслер переходит в ПСЖ 44
23 декабря 2016
16:43 Официально Фото Экс-защитник «Томи» Враньеш стал игроком АЕКа 15
12:01 Официально Фото «Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали трансфер Оскара 50
04:07 Официально Фото Экс-защитник «Интера» Жонатан стал игроком «Атлетико Паранаэнсе» 1
22 декабря 2016
15:11 Официально Клеменс сменил «Майнц» на «Кёльн» 3
07:35 Спортивный директор «Барселоны»: «Хотелось бы знать, почему CAS сократил „Реалу“ срок действия запрета на регистрацию новичков» 91
21 декабря 2016
16:29 Официально Грин сменил «Баварию» на «Штутгарт» 6
Или войдите через
Удачи !!!
ГЫ-ГЫ