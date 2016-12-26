Селезнёв переходит в «Карабюкспор»

Украинский нападающий Евгений Селезнев, разорвавший контракт с «Шахтером», продолжит карьеру в Турции. Донецкий клуб сообщил о переходе форварда в «Карабюкспор». Детали контракта воспитанника «горняков» с турецким клубом не уточняются.