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Селезнёв переходит в «Карабюкспор»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Шахтер Дн, Карабюкспор, Селезнев Евгений
Сегодня, 10:55 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Сергей Иванов

Украинский нападающий Евгений Селезнев, разорвавший контракт с «Шахтером», продолжит карьеру в Турции. Донецкий клуб сообщил о переходе форварда в «Карабюкспор». Детали контракта воспитанника «горняков» с турецким клубом не уточняются.

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