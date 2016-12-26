Рейтинг@Mail.ru

Мхитарян: «МЮ не отказывался от борьбы за чемпионство»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Мхитарян Генрих
Сегодня, 11:00 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян уверен, что его команда не потеряла шансы стать чемпионом Англии.

«Хочется, чтобы следующий год сложился как можно удачнее для МЮ. Надеюсь, мы поборемся за все титулы, выиграем несколько трофеев. Хотя сейчас отстаем от лидеров. Однако в клубе не говорят, что уже не борются за титулы. Впереди много матчей, так что сделаем все для попадания в первую четверку. И постараемся зайти как можно дальше в Лиге Европы.

По поводу своего места в составе я не волновался, потому что делал все на тренировках, выкладывался, чтобы играть. Моя цена не имеет значения. Я знал, что место в составе не гарантировано. Все зависит от ситуации».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:40
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:10
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:25 Диего Коста: «В отношениях с Моуриньо я совершил ряд ошибок» 8
08:10 Игуаин: «Дибала может достичь уровня Месси» 15
00:49 Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире» 33
Вчера
23:52 Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть» 22
22:28 Крауч: «Однажды сфотографировался с Роналдо. Он понятия не имел, кто я такой» 24
21:48 Роналдиньо: «Знаю, что в „Барселоне“ восхищаются Коутиньо» 14
21:09 Диего Коста: «С Рамосом и Пепе у нас всегда были замечательные дуэли» 15
20:46 Педро: «Конте заставил игроков „Челси“ поверить в то, что мы можем выиграть Премьер-Лигу» 9
20:23 Неймар: «Не умру, если не выиграю „Золотой мяч“» 118
20:12 Энрике: «Отставание от „Реала“? „Барселона“ способна исправить это» 35
все материалы по этой теме
Турниры