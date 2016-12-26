Мхитарян: «МЮ не отказывался от борьбы за чемпионство»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян уверен, что его команда не потеряла шансы стать чемпионом Англии.

«Хочется, чтобы следующий год сложился как можно удачнее для МЮ. Надеюсь, мы поборемся за все титулы, выиграем несколько трофеев. Хотя сейчас отстаем от лидеров. Однако в клубе не говорят, что уже не борются за титулы. Впереди много матчей, так что сделаем все для попадания в первую четверку. И постараемся зайти как можно дальше в Лиге Европы.

По поводу своего места в составе я не волновался, потому что делал все на тренировках, выкладывался, чтобы играть. Моя цена не имеет значения. Я знал, что место в составе не гарантировано. Все зависит от ситуации».