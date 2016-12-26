Траоре проведёт вторую часть сезона в ЦСКА, если не состоится переход в «Малагу»

Источник, близкий к ситуации, утверждает, что нападающий Ласина Траоре останется в аренде в ЦСКА, если сорвется его переход из «Монако» в «Малагу».

«Если трансфер в „Малагу“ не состоится, Траоре вернется в ЦСКА согласно контракту, подписанному между московским клубом и „Монако“ полгода назад и рассчитанному на год. В таком случае высока вероятность, что вторую часть сезона футболист проведет в ЦСКА. Чтобы разорвать контракт, московский клуб должен выплатить неустойку».