Траоре проведёт вторую часть сезона в ЦСКА, если не состоится переход в «Малагу»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Малага, Монако, Траоре Ласина
Сегодня, 11:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Источник, близкий к ситуации, утверждает, что нападающий Ласина Траоре останется в аренде в ЦСКА, если сорвется его переход из «Монако» в «Малагу».
«Если трансфер в „Малагу“ не состоится, Траоре вернется в ЦСКА согласно контракту, подписанному между московским клубом и „Монако“ полгода назад и рассчитанному на год. В таком случае высока вероятность, что вторую часть сезона футболист проведет в ЦСКА. Чтобы разорвать контракт, московский клуб должен выплатить неустойку».
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Знаменитая армейский трансферная политика.
Он же понимает с такой рекламой теперь полМосквы повалит посмотреть на это чудо-чудное которое выступая за действующего чемпиона совершенно не умеет играть.....
Оттяпать жирный кусок у обоих московских цирков,с помощбю одного гастролёра - это тоже ход......
Вон ведь дно из тарасовки при Каррере хоть чуточку зашевелилось, хотя на допинг надо там еще проверять и Безбородова трясти.
Соккер уже не знает что писать...