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Игнатьев: «События на стройке стадиона „Крестовский“ говорят о бесхозяйственности»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит, Игнатьев Борис
Сегодня, 11:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал завершение строительства стадиона на Крестовском острове.

«Спасибо, что достроили! Было много трепетных ожиданий. Все получилось, и теперь мы будем иметь еще одну большую современную арену. Но было много лишнего и это говорит о нашей бесхозяйственности и об отношении ко всему тому, что происходит в жизни и в спорте, в частности.

Важно, что стройка завершилась и это самое большое завоевание. Наверное, есть еще какие-то аналоги такого же долгостроя. Многие люди, отвечающие за подготовку к чемпионату мира, были озабочены строительством. Главное, что успели к соревнованиям».

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