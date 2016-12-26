Игнатьев: «События на стройке стадиона „Крестовский“ говорят о бесхозяйственности»
Сегодня, 11:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал завершение строительства стадиона на Крестовском острове.
«Спасибо, что достроили! Было много трепетных ожиданий. Все получилось, и теперь мы будем иметь еще одну большую современную арену. Но было много лишнего и это говорит о нашей бесхозяйственности и об отношении ко всему тому, что происходит в жизни и в спорте, в частности.
Важно, что стройка завершилась и это самое большое завоевание. Наверное, есть еще какие-то аналоги такого же долгостроя. Многие люди, отвечающие за подготовку к чемпионату мира, были озабочены строительством. Главное, что успели к соревнованиям».
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Твоему котику кто-то по ушам надавал -- и это в каждом твоём сообщении ощущается.
Пришибленность некоторая.
https://www.youtube.com/watch?v=Xqk9IhTzQj0
ни истории, ни фанатов, одни не адекваты. стадион и тот достроить не могут, тьфу.