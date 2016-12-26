Игнатьев: «События на стройке стадиона „Крестовский“ говорят о бесхозяйственности»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал завершение строительства стадиона на Крестовском острове.

«Спасибо, что достроили! Было много трепетных ожиданий. Все получилось, и теперь мы будем иметь еще одну большую современную арену. Но было много лишнего и это говорит о нашей бесхозяйственности и об отношении ко всему тому, что происходит в жизни и в спорте, в частности.

Важно, что стройка завершилась и это самое большое завоевание. Наверное, есть еще какие-то аналоги такого же долгостроя. Многие люди, отвечающие за подготовку к чемпионату мира, были озабочены строительством. Главное, что успели к соревнованиям».