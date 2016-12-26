Гинер: «Карт-бланш у Ганчаренко? Его нет в ЦСКА ни у кого»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об ожиданиях от работы нового главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

«Я никогда не беседую с тренерами о том, какую тактику они собираются применить, а также о прочих нюансах их работы. Хотя мне это, конечно, очень любопытно, но даже в праздной беседе стараюсь ничего подобного не делать. От главного тренера меня интересует в первую очередь результат. Какая тактика будет выбрана для его достижения, кто из футболистов на какой позиции выйдет – это исключительно тренерские вопросы, и с моей стороны некорректно ими интересоваться.

В футбольном клубе ЦСКА карт-бланша нет ни у кого. Никаких послаблений давать нельзя, в любой ситуации надо работать на полную катушку и стремиться к максимальному результату. Как только хоть немного расслабишься, наступит конец развитию клуба и его продвижению вперед. Тренеры и футболисты ни в коем случае не должны обращать внимания на этот отрыв. Их задача в том, чтобы его ликвидировать. Соответственно, менеджерам нужно полностью выкладываться на своих участках работы и так далее. Еще раз скажу, никакого карт-бланша у нас в клубе не существует. Ни у тренеров, ни у игроков, менеджеров, докторов и так далее. И у меня в том числе».