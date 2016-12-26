Агент: «Хамес зимой не покинет „Реал“»

Агент полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш опроверг слухи о том, что колумбиец покинет команду в январе.

«Хамес не уйдет в январе из „Реала“», - коротко прокомментировал ситуацию Мендеш.

Ранее сам Хамес отмечал, что хочет играть чаще, поэтому готов к смене команды, но это, вероятно, случится летом.