Агент: «Хамес зимой не покинет „Реал“»
Сегодня, 12:41 | Источник: As.com | Редакция: Сергей Иванов
Агент полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш опроверг слухи о том, что колумбиец покинет команду в январе.
«Хамес не уйдет в январе из „Реала“», - коротко прокомментировал ситуацию Мендеш.
Ранее сам Хамес отмечал, что хочет играть чаще, поэтому готов к смене команды, но это, вероятно, случится летом.
Другие материалы по теме:
09:36 Слухи «Ювентус» нацелился на Браими 3
08:34 Слухи «Марсель» и «Лион» претендуют на Фальке 0
08:32 Слухи «Реал» продаст Коэнтрау 10
00:27 Слухи Линделеф уже выбрал себе игровой номер в МЮ 8
00:15 Слухи «Гуанчжоу Эвергранд» интересуется Тураном 6
Вчера
23:40 Слухи Уругвайский «Насьональ» намерен подписать Касереса 1
23:31 Слухи Ван Гинкел может вернуться в ПСВ 0
Или войдите через