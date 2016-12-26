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Агент: «Хамес зимой не покинет „Реал“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 12:41 | Источник: As.com | Редакция: Сергей Иванов

Агент полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш опроверг слухи о том, что колумбиец покинет команду в январе.

«Хамес не уйдет в январе из „Реала“», - коротко прокомментировал ситуацию Мендеш.

Ранее сам Хамес отмечал, что хочет играть чаще, поэтому готов к смене команды, но это, вероятно, случится летом.

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