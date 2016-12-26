«Ростов» может возобновить сотрудничество с Саввиди
Сегодня, 12:44 | Источник: 161.ru | Редакция: Сергей Иванов
Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что «Ростов» может возобновить сотрудничество с компанией «Группа Агроком» Ивана Саввиди, который намеревался расторгнуть контракт с клубом.
«Ведем переговоры с различным спонсорами. „Агроком“ не отказался от спонсорства, а приостановил его. Мы в ближайшее время проведем переговоры с Иваном Саввиди, и возможно, что компания возобновит свою деятельность».
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