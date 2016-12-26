Караваев: «У ЦСКА есть право выкупить меня, но я хочу поиграть в Европе»

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев отметил, что мог бы вернуться в ЦСКА, но хочет остаться в Европе.

«У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат».