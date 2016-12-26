Караваев: «У ЦСКА есть право выкупить меня, но я хочу поиграть в Европе»
Сегодня, 12:46 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов
Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев отметил, что мог бы вернуться в ЦСКА, но хочет остаться в Европе.
«У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат».
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