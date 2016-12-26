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Кирилл Погребняк интересен «Зениту»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Томь, Зенит, Волгарь, Погребняк Кирилл, Зуйков Сергей
Сегодня, 12:51 | Источник: ФАН | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк, который хочет присоединиться к числу игроков, ушедших из томского клуба, может оказаться в «Зените». 24-летний игрок ведет переговоры с петербургским клубом. С ним он может отправиться на первый зимний сбор, после чего в «Зените» решат, продолжать ли с форвардом сотрудничество.

Также «Зениту» интересен 23-летний защитник «Волгаря» Сергей Зуйков, за которым еще следят «Амкар», «Терек» и московское «Динамо».

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