Кирилл Погребняк интересен «Зениту»

Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк, который хочет присоединиться к числу игроков, ушедших из томского клуба, может оказаться в «Зените». 24-летний игрок ведет переговоры с петербургским клубом. С ним он может отправиться на первый зимний сбор, после чего в «Зените» решат, продолжать ли с форвардом сотрудничество.

Также «Зениту» интересен 23-летний защитник «Волгаря» Сергей Зуйков, за которым еще следят «Амкар», «Терек» и московское «Динамо».