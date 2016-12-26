«Урал» подписал контракт с Ломакиным

«Урал», который ищет новичков в среднюю линию, подписал контракт с полузащитником «Енисея» Александром Ломакиным. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. В прошлом он работал со «Спартаком» и «Локомотивом», а также играл в «Лейрии».