«Урал» подписал контракт с Ломакиным
Сегодня, 13:48 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов
«Урал», который ищет новичков в среднюю линию, подписал контракт с полузащитником «Енисея» Александром Ломакиным. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. В прошлом он работал со «Спартаком» и «Локомотивом», а также играл в «Лейрии».
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